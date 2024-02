Comitato sannita per la sanità pubblica: "Riduzione dell'equipaggiamento, un segnale preoccupante"

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del “per la” La decisione di ridurre l’equipaggiamento medico delle ambulanze è undello stato in cui versa il sistema sanitario nella nostra provincia e ci inquieta ulteriormente per gli sviluppi futuri in particolare dopo l’approvazione dell’autonomia differenziata votata anche dai parlamentari sanniti. Infatti noi pensiamo che bisogna valutare la demedicalizzazione delle ambulanze e i disagi al pronto soccorso come risultati del federalismo sanitario che rappresentano un anticipo di quello a cui assisteremo con l’autonomia differenziata. D’altro se il modello è quello della ricca Lombardia, governata da decenni dalla destra, che pensa di privatizzare ...