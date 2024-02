Come sta Llorente? Il difensore della Roma ricoverato per trauma cranico

Infortunio Llorente durante Roma-Feyenoord: come sta, quando torna e le condizioni del centrale

Apoteosi in casadopo la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Daniele De Rossi si è imposta ai calci di rigore dopo l'1-1 dei 120 minuti. Il grande protagonista è stato il portiere Svilar, autore di parate incredibili ai tiri dal dischetto. L'arrivo in panchina di Daniele De Rossi continua a portare frutti e le prospettive per il futuro sono sempre più interessanti. Nel corsopartita si sono registrati anche momenti di paura. Il calciatore Diegorimarràa Villa Stuart perin seguito allo scontro con l'avversario Ueda. La tac, riporta il club giallorosso, è negativa e la situazione è sotto controllo.