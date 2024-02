Come partecipare ad Affari Tuoi? Iscriviti subito ma ad una condizione

Puoi ancora partecipare ad Affari tuoi se abiti in queste Regioni

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il tuo sogno è sempre stato quello di prendere parte ad? Ecco tutto quello che devi sapere prima di prendere parte al programma. (Wikipedia – Notizie.com)Se hai sempre sognato di prendere parteconcorrente ad, sappi che è un sogno che si potrebbe ben presto trasformare in realtà. La Rai, infatti, è sempre alla ricerca, regione per regione, di concorrenti sempre nuovi nella speranza di poter continuare a registrare sempre nuove puntate, non solo per questa stagione televisiva, ma anche e soprattutto per quelle future.L’iter da seguire del resto non è molto difficile, ma il timing è fondamentale: il limite massimo, per il 2024, per le iscrizioni è il 31 marzo, ma solo e soltanto per alcune regioni e non per tutte. Stiamo infatti parlando del Friuli, Molise, Trentino e Valle ...

