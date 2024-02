Come La zona d' interesse è diventato il candidato all' Oscar più improbabile degli ultimi anni

La zona d'interesse film: trama, storia vera, libro, recensione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) -Il seguente articolo contiene spoiler sul film Lad'- Lad'di Jonathan Glazer non è il film sull'Olocausto visivamente più terrificante mai visto. Al contrario, il nostro punto di vista è comodamente affacciato verso un piacevole panorama: scene di vita quotidiana di una famiglia che vive in una bella casa con cibo abbondante e un giardino lussurioso. Arance che crescono dagli alberi. Gite al lago con bambini che ridono e sguazzano nell'acqua trascinando la loro barca a remi. Chiunque vorrebbe invecchiare qui, con la beata leggerezza di chi può permettersi di vivere nel comfort fino alla fine dei propri giorni.Si tratta di un film su ciò che si può sentire, non vedere: in questo caso, le viscere di Auschwitz dall'altra parte del muro. Si sente un gemito, un lamento infinito. Una fornace ...