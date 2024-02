Come in guerra | bilancio tragico per il maxi-incendio | VIDEO

Valencia, bilancio tragico per il maxi-incendio: "Come in guerra"

È di 4 morti, 14 feriti e 20 dispersi il bilancio delle vittime del maxi incendio che è divampato in un palazzo di 14 piani a Valencia, in Spagna. Secondo la ricostruzione fornita dal quotidiano El Pais, le fiamme si sono propagate in senso orizzontale dal quinto piano dell'edificio raggiungendo il palazzo accanto, di 10 piani. In totale sono 138 le abitazioni e 450 i residenti di questo complesso residenziale situato nel quartiere Campanar. I soccorritori hanno potuto individuare le vittime grazie all'uso dei droni, rivelando che tra queste c'è anche un bambino. Secondo gli esperti, i forti venti hanno favorito la propagazione delle fiamme, che hanno provocato una colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza, ma anche il poliuretano che ricopriva gli edifici, trattandosi di un materiale particolarmente infiammabile.

