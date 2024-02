Come funziona Twin, l’esoscheletro di IIT per far camminare chi non camminava più

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Realizzato in collaborazione con Inail, si comanda con un’app per Android e ha 3 modalità dimento legate alle capacità fisiche della persona che lo indossa

Come funziona Twin, l’esoscheletro di IIT per far camminare chi non camminava più: Nella pratica, e come si vede dalle immagini, Twin è una struttura esterna che si applica alle gambe ed è in grado di potenziare le capacità fisiche di chi lo usa: può essere indossato quotidianamente ... ilsecoloxix