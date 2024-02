Come funziona Twin, l’esoscheletro di IIT per far camminare chi non camminava più

Come funziona Twin, l’esoscheletro di IIT per far camminare chi non camminava più (Di venerdì 23 febbraio 2024) Realizzato in collaborazione con Inail, si comanda con un’app per Android e ha 3 modalità di funzionamento legate alle capacità fisiche della persona che lo indossa Leggi tutta la notizia su repubblica (Di venerdì 23 febbraio 2024) Realizzato in collaborazione con Inail, si comanda con un’app per Android e ha 3 modalità dimento legate alle capacità fisiche della persona che lo indossa

