Come è andato il sorteggio di Europa League per Roma | Milan e Atalanta

Sorteggio ottavi di finale UEFA Europa Conference League

(Di venerdì 23 febbraio 2024) AGI - Sono terminati i sorteggi a Nyon i sorteggi degli ottavi di finale diche si giocheranno il 7 marzo (andata) e il 14 marzo (ritorno). Laha pescato il Brighton, squadra inglese guidata dall'italiano De Zerbi. Ilaffronterà invece lo Slavia Praga mentre L'volerà in Portogallo per affrontare lo Sporting Lisbona. Completano il tutto: Sparta Praga (Cze) - Liverpool (Eng); Marsiglia (Fra) - Villarreal (Esp); Benfica (Por) - Rangers (Sco); Friburgo (Ger) - West Ham (Eng); Qarabag (Aze) - Bayer Leverkusen.

