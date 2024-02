Colpo di pistola nella notte. Ferito in casa il vice sindaco. Moglie arrestata per tentato omicidio

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Undi. Un uomodal proiettile sparato dalla sua stessa, una 357 Magnum, impugnata e puntata contro di lui dalla. È quanto accaduto lafra il 18 e il 19 febbraio scorsi ad Acquasanta Terme. Protagonisti di quello che per la procura di Ascoli è stato il culmine di una crisi fra coniugi, sono stati Giovanna Pompei e ilLuigi Capriotti,a un braccio in maniera non grave. La donna è statadai carabinieri e posta ai domiciliari per ordine della magistratura che la accusa die lesioni pluriaggravate. L’arresto è stato convalidato dal giudice Annalisa ...