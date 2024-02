Colloqui segreti tra Carlo e William

Nbc: "Colloqui segreti tra Usa e Russia per la pace in Ucraina". Mosca smentisce

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 23 febbraio 2024) ReIII ed il principesi sarebbero incontrati attraverso deitenutifaccia a faccia a Sandringham. Attualmente il Sovrano si è ritirato nella tenuta di campagna per il suo recupero dal trattamento del cancro in corso. Il principe di Galles ha accettato di tornare ai doveri reali con un’apparizione ai Bafta Film Awards a Londra. Ma i due avrebbero discusso della possibilità cheassuma incarichi aggiuntivi per sostituire il re in alcune occasioni. Il principeavrebbe incontrato suo padre, reIII, per ridefinire gli impegni della Famiglia Reale. Alcune fonti reali, però, hanno affermato che “non era all’ordine del giorno per ora” il fatto che il principe di Galles potesse assumere altre cariche. Il principe ...