Col binocolo Fiorenzo fregato due volte? Quello che non dicono sui gettoni d' oro di Affari tuoi

Inchiesta Alibante: il vigile urbano e la telecamera nella “base operativa” del boss

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) C'è un non detto nel montepremi di: id'oro non corrispondono mai agli euro, e dunque le vincite dei concorrenti (senza contare le tasse, ovviamente) sono sempre più risicate di quanto non appaia a un primo momento. Per questo la partita di, pacchista da Napoli promosso concorrente del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus, appare ancora più beffarda. Il simpatico avvocato arriva a un passo dalla gloria, con i due pacchi finali da scavicchiare che contengono rispettivamente 5 e 300mila euro. Quasi il minimo (che è zero euro) e il massimo del bottino possibile. In mano ha il numero 9, scambiato per ragioni di cabala e scaramanzia considerandolo il suo numero fortunato e così è in effetti, perché dentro ci sono proprio i 300mila euro. Peccato che per una buona causa (la ...