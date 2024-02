Codice della strada | ecco le nuove regole | cosa cambia per autovelox | multe e punti della patente

Codice della strada, arriva la sospensione della patente per chi usa lo smartphone alla guida. Auto più poten…

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Si allenta la stretta su neopatentati e sulla guida con il cellulare. La riforma delin discussione in commissione alla Camera confermameno dure rispetto al passato. Confermata la sospensioneper chi usa il telefonino, ma viene invece ridotto l’aumento delleche era previsto dalla riforma. Vengono inoltre leggermente abbassati i limiti imposti per i giovani alla guida delle supercar, rispetto a quanto previsto oggi. Vediamo, nel dettaglio, quali sono le ultime novità sul testo in discussione alla Camera., lee leper chi usa il ...