Clima: domani Bonelli e Fratoianni a marcia intorno a Mirafiori

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Di fronte a questa destra occorre assumersi responsabilità: abbiamo di fronte una destra negazionista dei cambiamentitici, del tutto disattenta alla transizione ecologica, distratta sulle politiche industriali per il futuro. Per Alleanza Verdi Sinistra giustizia ambientale e giustizia sociale sono gli assi che rendono credibile un'alternativa e credibile ogni proposta politica.mattina, sabato 24 febbraio Angeloe Nicolasaranno a Torino allaper ile per il lavoro attorno allo stabilimento di. Appuntamento alle ore 9.30 , porta 5 di, in corso Agnelli 200 ". Si legge in una nota di Avs.