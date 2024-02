Clima, a rischio 1 pmi su 4, in zone vulnerabili più esposte a fallimento

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Ben 1 pmi su 4 sono minacciate, perché localizzate in comuni afrane e alluvioni e presentano una probabilità di fallire del 4,8% più alta di quella delle altre imprese una volta che si sia verificato l'evento avverso". E' quanto afferma Maurizio Gardini presidente di Confcooperative commentando i dati che emergono dal Focus Censis Confcooperative “Disastri ete change conto salato per l'Italia”. Allo stesso modo queste imprese realizzerebbero un risultato economico inferiore del 4,2% e una dimensione d'impresa, in termini di addetti, anch'essa inferiore alle imprese localizzate in territori non esposti a rischi di frane e alluvioni. "L'agricoltura è il settore economico che risente di più le conseguenze dei cambiamentitici. L'andamento dell'economia agricola nel 2022 ha registrato un ...