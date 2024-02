Civitanovese Alfonsi può contare su Visciano e Becker

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) C’è anche un olandese tra i giocatori in prova con la. Oltre ai due francesi, uno del 1999 e l’altro del 2002, ecco che agli allenamenti dei rossoblù sta prendendo parte pure un esterno classe 2004 proveniente dai Paesi Bassi, il quale potrebbe aggregarsi alla rosa, ma "dalla prossima stagione, come per gli altri due ragazzi: non è possibile – fanno sapere dal club – tesserarli per il campionato in corso". Intanto, la gara di domenica, che vedrà il team di Santeospite del Montegiorgio, ha subito una modifica di orario: al comunale ‘Tamburrini’ si giocherà alle 15.15, per "motivi di ordine pubblico" (anticipata alle 14.15, invece, Montegranaro-Maceratese). Contro la compagine allenata dall’ex Roberto Vagnoni, i rivieraschi vanno a caccia dei tre punti per mantenere o, nella migliore delle ipotesi, allungare il distacco sulle ...