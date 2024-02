Cittadinanza onoraria di Qualiano a Monsignor Raffaele Marino

Qualiano: cittadinanza onoraria al colonnello Cortellessa

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Deliberata il 22 febbraio ladel Comune diper il suo impegno verso la comunità qualianese e non solo In un Consiglio comunale di somma urgenza celebrato il 22 febbraio scorso, con solo due punti all’ordine del giorno, deliberata la – per tutti Don Lello – Parroco della Chiesta di Santo Stefano. L’urgenza del Consiglio comunale spiegata dal Sindaco in quanto il 20 febbraio 2024 è ricorso il venticinquesimo anniversario di servizio sacerdotale. Nelle motivazioni lette dal Sindaco De Leonardis, figurano l’impegno verso gli ultimi non solo della comunità qualianese ma del mondo. Noto, infatti, il suo impegno durante la pandemia di Covid e il sostegno a chi era in difficoltà. Allo stesso modo il suo impegno come sacerdote ...