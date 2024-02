Cisgiordania | sparatoria al checkpoint di Gerusalemme | ecco l' attacco

Cisgiordania, sparatoria a checkpoint vicino Gerusalemme: la scena dell'attacco - Il Sole 24 ORE

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La scena dell'armato aldi az-Za'ayyem, in, in cui giovedì mattina un israeliano è stato ucciso e altre 11 persone sono state ferite. Tre palestinesi, secondo quanto riportato dalla polizia israeliana, hanno aperto il fuoco con armi automatiche contro le auto di cittadini israeliani che si dirigevano versosull'autostrada Route 1, uccidendo un giovane di 20 anni. Due degli assalitori sono stati uccisi dalle forze di sicurezza mentre il terzo è riuscito a fuggire ma è stato "neutralizzato" poco dopo a seguito dei controlli di polizia. Nelle immagini si vedono i servizi di sicurezza trasportare il corpo di uno degli attentatori all'interno di un sacco nero e i danni alle auto che sono state colpite durante l'

Guerra Israele–Hamas, news. Piani per 3300 case in Cisgiordania. LIVE: Negli ultimi mesi, è stato coinvolto in diverse sparatorie contro le comunità di Israele, fra le quali quelle di Meirav e Mevo Dotan, a anche in attacchi contro soldati israeliani e presidi militari ... tg24.sky

Israele-Palestina, un morto e otto feriti in un posto di blocco a Gerusalemme Est: Sparatoria nelle vicinanze di un insediamento ebraico a Gerusalemme Est: un morto e otto feriti Se a Gaza l’esercito israeliano continua la sua rappresaglia nonostante le critiche internazionali, a Ge ... quotidianpost

