Cirielli su De Luca: "Il suo è il canto del cigno"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nonostante il monito del Presidente Mattarella che prende le distanze dalla politica degli insulti alla quale ci ha abituato il Presidente macchietta della Regione Campania, Vincenzo De, stamane abbiamo assistito a nuove offese personali nei confronti del Premier, Giorgia Meloni. Quello di Deè il proverbialedel; sa bene che non gode più del consenso perché si è inceppata la macchina delle clientele politico istituzionali che lo ha sorretto nei peggiori dieci anni della storia della Campania; e sa bene di non godere più del sostegno del suo Pd che lo considera ormai un fazzoletto sporco da cestinare. Si rassegni”. Lo ha dichiarato l’on. Edmondo, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'articolo proviene da ...

