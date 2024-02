Cinisello, il Mufoco festeggia i 20 anni

(Di venerdì 23 febbraio 2024)Balsamo (Milano), 23 febbraio 2024 – Il Museo di Fotografia Contemporanea riapre al pubblico, dopo i lavori di riqualificazione realizzati grazie al Pnrr e lo fa con una grande festa per celebrare i 20di fondazione. L’inaugurazione al pubblico difissata per domani, sabato 24 febbraio, coinciderà con la mostra del maestro Mario Giacomelli “Questo ricordo lo vorrei raccontare”, realizzata in collaborazione con Archivio Giacomelli e a cura di Katiuscia Biondi Giacomelli. È l’ultima serie fotografica, per la prima volta esposta nella sua complessità e completezza, creata dall’artista prima della morte nel 2000. L’allestimento, visitabile fino al 19 maggio, è composto da 66 opere vintage e da oltre 400 provini, che ricostruiscono i movimenti di Giacomelli nello spazio e il suo racconto fotografico. Dall’Archivio ...