Cina | quattro morti nell’incendio di un edificio a Nanchino

Palazzina di quattro piani a fuoco, è strage: almeno 25 morti e decine di feriti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pechino, 23 feb – (Xinhua) –persone sono rimaste uccise in seguito all’incendio di unscoppiato questa mattina nella citta’ di, capoluogo della provincia orientale cinese del Jiangsu. L’incendio e’ scoppiato in unresidenziale nel distretto di Yuhuatai intorno alle 4:39 del mattino, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco locali. L’incendio e’ stato spento intorno alle 6:00 e le operazioni di soccorso si sono concluse. Le cause dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine. (Xin) Agenzia Xinhua

