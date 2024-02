Cina | prezzi di case continuano a diminuire a gennaio con cali minori

Crisi immobiliare in Cina, anche a gennaio prezzi delle case giù

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pechino, 23 feb – (Xinhua) – Le principali citta’ cinesi hanno registrato un calo deidellenel mese di, con diminuzioni piu’ contenute, secondo i dati ufficiali di oggi. L’Ufficio nazionale di statistica ha riferito che 56 delle 70 citta’ di grandi e medie dimensioni hanno registrato un calo su base mensile deidellenuove, rispetto alle 62 del dicembre 2023. Inoltre, 68 citta’ hanno registrato un calo deidelledi seconda mano, rispetto alle 70 del mese precedente. Nelle quattro citta’ di prima fascia, Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen, idellenuove sono scesi dello 0,3% a, con un ritmo di diminuzione in calo di 0,1 punti ...

