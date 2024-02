Cina | Jiangsu | Panasonic avvia espansione fabbrica di macchine SMT

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nanchino, 23 feb – (Xinhua) –hato il progetto didella suadiSMT (tecnologia a montaggio superficiale) nella citta’ di Suzhou, nella provincia orientale cinese del, hanno dichiarato oggi le autorita’ commerciali provinciali. Fondata nel 2003 e situata nel Parco industriale di Suzhou, laFactory Solutions Suzhou Co., Ltd. (PFSS), specializzata nello sviluppo e nella produzione diSMT, appartiene alla multinazionalecon sede in Giappone. Il progetto dovrebbe coprire circa 3,54 ettari, raddoppiando la capacita’ dell’azienda di Suzhou e migliorando i suoi prodotti. La costruzione dell’edificio pertinente aderira’ alla filosofia di ...