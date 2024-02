Cina | indagine preliminare | errore di equipaggio causa collisione tra nave | ponte

Frana nel sud della Cina, nella provincia dello Yunnan. Almeno 47 le vittime

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Guangzhou, 23 feb – (Xinhua) – Un’ha identificato delle operazioni errate da parte dell’comedellatra unae unche ieri mattina hato la rottura quest’ultimo e cinque morti a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, secondo quanto emerso durante una conferenza stampa. Adi un’errata manovra dell’, intorno alle 5:30 del mattino lo scafo di unaportacontainer ha colpito prima il pilone numero 18 delLixinsha, nel distretto di Nansha, e di conseguenza la prua dellaha colpito il pilone numero 19, provocando una frattura in una parte del ...

Pechino, 05 gen – (Xinhua) – Oggi la Cina ha avvia to un’ indagine antidumping sul brandy importato dall’Unione Europea a seguito di una richiesta della China ... (romadailynews)

La Cina è "preoccupata" per l' indagine Ue della scorsa settimana sul colosso statale ferroviario Crrc Qingdao Sifang "sulla cosiddetta questione dei sussidi". ... (quotidiano)

La Cina è "preoccupata" per l' indagine Ue della scorsa settimana sul colosso statale ferroviario Crrc Qingdao Sifang "sulla cosiddetta questione dei sussidi". ... (quotidiano)

Due anni di guerra in Europa: Domani, il 24 febbraio, saranno passati due anni. Da quando una nuova guerra è genericamente «scoppiata» in Europa Non solo, sarebbe una dicitura frettolosa. Mentre registriamo le nuove avanzate russ ... corriere

Il colosso Basf paga la crisi tedesca e gli alti costi energetici. Utili dimezzati nel 2023 ed altri esuberi in arrivo: Profitti a quasi dimezzati per Basf, uno dei più grandi gruppi chimici tedeschi. Gli utili 2023 si sono fermati a 3,8 miliardi di euro rispetto ai 6,9 del 2022, confermando le anticipazioni dello scor ... ilfattoquotidiano

Ex granata - Minala riparte da Malta: "La storia dell'età ha frenato la mia carriera": Una situazione che spinse la procura federale ad aprire un'indagine: la Lazio e il giocatore furono costretti ... che ha tentato un'altra soluzione a titolo temporaneo, inviandolo in Cina al Qingdao ... tuttosalernitana