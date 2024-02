OCSE: nella prima metà di quest'anno la Cina è stato il maggior paese al mondo per afflusso di IDE

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pechino, 23 feb – (Xinhua) – Gli investimenti diretti esteri (IDE) nellacontinentale in uso effettivo si sono attestati a 112,71 miliardi di(circa 15,86 miliardi di dollari) a, con un calo dell’11,7% su base annua, ha dichiarato oggi il ministero del Commercio. Il mese scorso sono state aperte 4.588 nuove imprese a investimento estero in tutto il Paese, con un aumento del 74,4% anno su anno, secondo il ministero. (Xin) Agenzia Xinhua

Pechino, 21 dic – (Xinhua) – Gli investimenti diretti esteri (IDE) nella Cina continentale in uso effettivo si sono attestati a 1.040 miliardi di yuan (circa ... (romadailynews)

Cina: afflusso di IDE supera 112 mld yuan a gennaio: Pechino, 23 feb – (Xinhua) – Gli investimenti diretti esteri (IDE) nella Cina continentale in uso effettivo si sono attestati a 112,71 miliardi di yuan (circa 15,86 miliardi di dollari) a gennaio, con ... romadailynews

Migranti: governo della Libia orientale lancia “strategia” per rifugiati dal Sudan (3): All'afflusso degli sfollati dal Sudan si aggiunge anche il forte aumento dei flussi migratori in Niger, aumentati 45 per cento a ... agenzianova

Blog: La telenovelas infinita: Stadio, mr. Cardinale a che gioco giochiamo: Blog Calciomercato.com: Posso lanciare un sasso in piccionaia Permesso accordato, allora vi chiedo e mi chiedo: su questo spettacolare stadio, tutto rossonero, tutto da soli a che ... vivoperlei.calciomercato