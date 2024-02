Cilento e turismo: la grande sfida dell'Agri Resort Casa Gasparro - Ildenaro.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La scoperta delle aree interne delattraverso la costruzione di una rete fra produttori, ristoratori e tour operator. Questo il filo conduttore del workshop organizzato per celebrare l’avvio delle attivitàa Roccadaspide, in provincia di Salerno. “Vogliamo creare un filo conduttore che consenta al turista di poter vivere ilda tutti i punti di vista. Siamo pronti per accoglierlo nella nostra struttura ricettiva, mostrargli le bellezze archeologiche e paesaggistiche, coccolarlo con i nostri prodotti tipici e le ricette tipiche della cucina cilentana per farlo ripartire portandosi in valigia un pezzo della nostra cultura enogastronomica” spiegano i fratelli Tommaso e Gerardodurante la giornata introduttiva. Evento ...