Ciclismo | Sagan operato al cuore | “Tra una settimana torno in sella”

Peter Sagan dev'essere operato al cuore dopo la tachicardia, Olimpiadi di Parigi restano nel mirino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Peter, campione slovacco del, ha subito un intervento alvenerdì per curare un’aritmia.aveva avuto un episodio anomalo di tachicardia durante una corsa di Mtb la domenica precedente, dove aveva superato i 200 battiti al minuto. “Peter sta bene. Tornerà in bici tra unacon lo stesso programma che aveva originariamente. Tutto è sotto controllo”, ha dichiarato un rappresentante del suo staff. Lo slovacco di 34 anni, tre volte campione del mondo su strada e sette volte vincitore della maglia verde al Tour de France, è statoin un ospedale ad Ancona, in Italia. Stella dell’ultimo decennio nel, lo slovacco ha lasciato la sua bici da strada lo scorso autunno dopo 121 vittorie in carriera ed ora punta a difendere i colori ...