Ciclismo, Peter Sagan verrà operato oggi al cuore. L'obiettivo Parigi 2024 resta intatto

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dopo la grande paura di domenica,alquest’all’ospedale universitario Lancisi di Ancona. Il campione slovacco sarà sottoposto ad un’ablazione alper verificare gli impulsi elettrici dopo che qualche giorno fa aveva raggiunto, durante una corsa in mountain bike a Valencia, una frequenza cardiaca superiore ai 200 battiti al minuto. La notizia riportata dai colleghi della Gazzetta dello Sport Davide Romani e Ciro Scognamiglio ha ovviamente fatto il giro del mondo e messo in agitazione i tantissimi tifosi dello slovacco. La carriera agonistica dinon è a rischio, con il campione slovacco che potrà continuare a seguire il suo desiderio di partecipare alle Olimpiadi di...

