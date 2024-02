Ciclismo | domani la Firenze-Empoli Al via il direttore del Tour Christian Prudhomme

Toscana - Sabato via alla stagione con la Firenze Empoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024),23 febbraio 2024 - La prima sfida della stagione sarà di lusso.sabato nella 37^-Memorial Renzo Maltinti, 30 le squadre presenti per poco meno di 180 corridori a garantire emozioni e spettacolo. Tutti i team nazionali sono rappresentati in questa classica organizzata dalla Maltinti Lampadari, prima manifestazione del ricco programma predisposto in attesa della partenza dadelde France, con la presenza quale ospite d’onore alla gara odierna, digenerale della gara francese. La speranza degli organizzatori è che non piova, viste le previsioni. I FAVORITI: L’anno scorso vinse allo sprint l’aretino Francesco Della Lunga che proverà a fare il bis sostenuto da una ...