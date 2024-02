“Cicciona, fai schifo!”: a sorpresa BigMama parla all'Onu. Il suo discorso struggente

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nella classifica finale del festival di Sanremo si è piazzata solo al 22° posto ma, al secolo Marianna Mammone, si è tolta una soddisfazione ben più consistente. Con la voce rotta dall'emozione ma sostenuta dalla solita grinta, la rapper e attivista Lgbtq+ ha portato il suo messaggio di uguaglianza, amore universale e di denuncia di bullismo e body shaming nell'aula dell'Assemblea Generale dell'Onu. Segno che forse anche le istituzioni più paludate e lontane dalla quotidianità stiano cercando di avvicinarsi al sentire popolare, il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, da cui ogni annono i leader del pianeta, hanno accolto le parole dell'autrice di La Rabbia Non Ti Basta, cantata proprio al Festival di Sanremo.

