Ci spero ancora | la frase sfuggita a Charles Lecerc | tam-tam impazzito tra i ferraristi

Charles Leclerc, la frase sfuggita: "Ci spero ancora". Tam-tam impazzito tra i ferraristi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "La mia sensazione è che la Red Bull sia avanti. Dopo aver visto qualche video e averla vista da vicino in pista èil riferimento. Maanche di avere una sorpresa positiva arrivando al primo weekend di gara e di essere davanti a tutti”. Ha commentato cosìLeclerc, lasciando indirettamente sperare i tifosi della Rossa. La speranza persembra viva, che la nuova monoposto, la SF-24, abbiagrossi margini in termini di prestazione rispetto a quanto visto finora e che le prime soluzioni a quei punti deboli, come il degrado gomme, possano essere pronte già per l'imminente GP del Bahrain. L'anno scorso la SF-23 “era la peggiore esperienza che poteva capitare, tutto poteva succedere in una curva e cambiare in quella dopo — le parole di Leclerc — Quest'anno il feeling con la ...