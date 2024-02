Ci eravamo sposati da poco | come lo ho trovato a letto | Simona Izzo | bomba su Antonello Venditti

È morta Miriam Visintin, dopo 33 anni di matrimonio e 31 di coma, ogni giorno accanto al marito Angelo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024)vuota il sacco e...rda. Il racconto piove a Storie di donne al bivio, il programma di Monica Setta in onda su Rai 2, dove ha animato la puntata insieme a Nancy Brilli e Rosanna Banfi. Edetto, spara ad alzo zero sul cantante romano: "Sono stata tradita dal mio primo marito. A volte ho scoperto dalla tv che gli piacevano alcune donne o che aveva con loro uno speciale feeling. I nomi? A Eleonora Giorgi dedicò una canzone, mentre che gli piacesse Manuela Arcuri lo capii guardando lei in tv", attacca. Quindi il capitolo su Ricky Memphis: "Lo obbligai a sposarmi facendomi portare in macchina da Roma a Nizza - ricorda -. Gli dissi che dopo tanti anni insieme mi avrebbe dovuto sposare per ...