Chieti | Richiesta Condanne a 5 Anni per la Tragedia dei Fratellini Cinesi Affogati

Fratellini cinesi affogati, chieste condanne a cinque anni

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 23 febbraio 2024)- Il tragico annegamento dei due, avvenuto nel giorno di Ferragosto del 2019 al largo di Postilli di Ortona (), ha portato il processo a chiederea cinquedi reclusione per ciascuno dei quattro imputati. Laè stata avanzata dal pm Natascia Troiano durante il processo presieduto dal giudice monocratico Enrico Colagreco al tribunale di. Gli imputati includono i genitori dei due bambini, residenti a Montesilvano (Pescara), e due dipendenti comunali. A tutti è contestata la cooperazione colposa in omicidio colposo. Secondo l'accusa, i genitori non hanno impedito ai figli di tuffarsi nonostante le condizioni marine avverse, tra cui il mare agitato e la risacca. Inoltre, non hanno esercitato un ...