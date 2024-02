“Chiara Ferragni si è consolata così” Davide Maggio | clamorosa rivelazione a Pomeriggio Cinque

Ferragnez, gli indizi della crisi e le parole sibilline della mamma di Fedez: "Ci auguriamo che tutto vada bene"

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “è stataper bene”. Una bomba sganciata in diretta dal giornalistadurante l’ultima puntata di, il programma condotto da Myrta Merlino che ha analizzato la crisi tra l’influencer e il marito Fedez. Secondo le ultime indiscrezioni, i due non vivrebbero nemmeno più insieme. A tal proposito, la trasmissione ha mostrato le prime dizioni dello stesso cantante, che si è limitato a commentare con un “Secondo voi gioco sulla pelle dei miei figli?” di fronte alle domande in merito alla presunta “finzione” della crisi, tema sollevato da più utenti in queste ore. Successivamente,ha però voluto lanciare un vero e proprio scoop. Ospite in studio anche ...