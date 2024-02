Chiara Ferragni | si aggiunge all’inchiesta l’ipotesi di verifica sul controllo dei follower

La bambola di Chiara Ferragni si aggiunge al pandoro e all'uovo di Pasqua

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’inchiesta per truffa aggravata a carico dipotrebbe focalizzarsi anche sui; si andrebbe quindi a valutare se l’influencer abbia o menofake., la possibilesuiAl caso, indagata per truffa aggravata per via della serie di casi di presunta pubblicità ingannevole dal Caso Pandoro, alla bambola Trudi, i biscotti Oreo e le Uova di Pasqua Dolci Preziosi, sirebbero anche le verifiche suiche compaiono sul suo profilo Instagram. L’analisi servirebbe a capire se isiano reali o fake, acquistati a ”pacchetti”. Come riportato da Ansa: ”Se si dovesse ...