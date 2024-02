Chiara Ferragni | la sorella Valentina | “No comment | parlerà lei”

Chiara Ferragni, la sorella Valentina: "Preferisco non parlare, lo farà lei"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Preferisco non parlare, anche perché non riguarda me,lei". A dirlo èdi, intercettata mentre prendeva parte alla sfilata di Tod's, a Milano. Ieri la mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, all'Adnkronos che le chiedeva uno sulla crisi del matrimonio del figlio con, ha risposto con poche parole: "In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla". "Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene", l'auspicio finale della ...