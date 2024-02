Chiara Ferragni e il suo “ciao” | la prima risposta alla crisi con Fedez

Chiara Ferragni e Fedez, le prime parole del rapper dopo le voci di separazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Da una parte, che ha scelto di mostrarsi davanti alle telecamere del programma Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino. Senza rilasciare dizioni ufficiali, mostrando però il suo stato d’animo senza filtri. E smentendo che le voci dicon la moglie possano essere solo una finzione: “Ma secondo voi mi metto a giocare sulla pelle dei miei figli?”. E poi, dall’altra parte, c’è lei,. Che ha deciso di intervenire sulla questione a modo suo. O meglio, di non intervenire: il primo commento dopo la burrasca è stato affidato ai social ed è stato un semplice “”, con accompagnamento a una storia pubblicata in serata dall’imprenditrice. Una provocazione? Un modo criptico di comunicare? O forse soltanto la volontà di mostrarsi sorridente anche di fronte alle ...

L'indiscrezione inizia a sembrare sempre più vera. I Ferragnez sembrano essere diventati Ferragnex. Mentre nell'inchiesta per truffa aggravata a carico di ...

