“Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati | lei non era preparata a vederlo andar via e vuole capire se sia davvero finita” | le indiscrezioni trapelate da fonti vicine alla coppia

Chiara Ferragni e Fedez separati, lei ha contattato un avvocato divorzista. La madre del rapper: «Ci auguriamo

(Di venerdì 23 febbraio 2024)“non era” a quanto accaduto con. Lo fanno sapereall’imprenditrice digitale riportate da Ansa secondo le quali “ora aspetta dise è una decisione definitiva e se, quindi, è una cosa seria”. La scelta del rapper die via di casa, come affermato ieri da Dagospia, è arrivata “in un periodo obiettivamente difficile” per lei. L’influencer da mesi è infatti alle prese con il Pandoro gate che tanti pensieri le ha procurato. A commentare le voci di una presunta rottura è anche la mamma di, Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, che chiamata in causa dall’Adnkronos spiega: “In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché nonla diretta interessata, ...

Fedez e Chiara Ferragni, Paola Ferrari: «Divorzio Forse una strategia per distrarre dalle inchieste»: Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati. Questa è la notizia. Dietro, si cela un mondo. E per qualcuno non è tutto come sembra. In tanti si sono chiesti se dietro questa crisi (o presunta tale) non ... leggo

Fedez e Chiara Ferragni separati, lei va dall'avvocato divorzista per l'affido dei figli: «È la matrimonialista più famosa d'Italia»: Chiara Ferragni sarebbe stata avvistata nello studio di un noto avvocato divorzista di Milano per discutere dell'affido dei figli, Leone e Vittoria. Secondo le indiscrezioni pubblicate da Affari ... leggo

Crisi Chiara Ferragni e Fedez, parla la mamma di lui: "Speriamo vada tutto bene": Ci auguriamo che tutto vada bene" La notizia della presunta separazione tra Fedez e Chiara Ferragni è stata data da Dagospia nella mattinata di giovedì 22 febbraio. La coppia, da tempo in crisi, non ... tg24.sky