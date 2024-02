Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Il dubbio di Paola Ferrari

Fedez e Ferragni si sono lasciati: la lite di domenica e il consulto (di Chiara) da un celebre divorzista

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Personaggi Tv.. La notizia del giorno è senza ombra dila separazione dei Ferragnez. La bomba è stata lanciata dal portale Dagospia, ma al momento si tratta ancora di un’indiscrezione. È per questo che qualcuno, come la giornalista e conduttrice televisiva, nutre ancora qualchea riguardo. (Continua…) Leggi anche:, gli scenari in caso di divorzio Leggi anche:, il racconto della lotta contro il tumoresi sarebberoIl portale Dagospia ha ...