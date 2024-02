Chiara Ferragni e Fedez | parla la madre e manager del cantante | “Ci auguriamo che…”

Chiara Ferragni e Fedez separati, lei ha contattato un avvocato divorzista. La madre del rapper: «Ci auguriamo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Negli ultimi mesi si è a lungoto di, non solo in relazione allo scandalo Balocco che ha colpito l’imprenditrice digitale, ma anche per via di una presunta crisi tra lei e il marito, di cui fino a poche ore fa, però, si sapeva poco o nulla. Nella mattinata di ieri, invece, il portale Dagospia ha confermato la fine del matrimonio tra l’influencer e il rapper, spiegando anche che la causa di questa crisi che pare irrecuperabile sia legata ad una mancanza di supporto da parte dinei confronti della moglie in questi mesi difficili, in cui ilavrebbe incolpato la moglie di danneggiarlo negli affari con i suoi problemi giudiziari. Mentreil prossimo 3 marzo sarà ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ...