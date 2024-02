Chiara Ferragni e Fedez | divorzio o strategia | cosa si nasconde dietro la rottura

Fedez e Ferragni si sono lasciati: la lite di domenica e il consulto (di Chiara) da un celebre divorzista

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nelle ultime ore impazza un gossip che riguarda la coppia d’oro del mondo del web italiano, quella composta da. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il rapper avrebbe lasciato definitivamente la casa milanese dove vive con l’imprenditrice digitale per non farvi più ritorno. Il cantante, quindi, starebbe traslocando e sarebbe intenzionato a separarsi dalla moglie. Una decisione drastica che arriverebbe dopo una lunga crisi che avrebbe coinvolto la coppia e che risalirebbe già al Festival di Sanremo scorso, l’edizione del 2023, dove la chiacchierata coppia aveva litigato, proprio sotto i riflettori delle telecamere della Rai. Anche all’epoca si parlò di separazione e di grave crisi di coppia, descrivendo i rapporti tra. Poi, nei mesi, ...

Ferragnez ai titoli di coda. Per la coppia, fino a qualche mese fa più glamour dello showbiz italiano, non c'è un lieto fine. Nessun comunicato o di Chiara zione ... (leggo)

Il fantasma di Chiara alle sfilate milanesi: lontana dalla moda nell’anno più difficile: MILANO. Uno spettro si aggira per le sfilate milanesi ed è quello di Chiara Ferragni. Non un manifesto, ma semplice cronaca di queste giornate che hanno sempre visto negli ultimi anni l’influencer in ... laprovinciapavese.gelocal

"Chiara ormai è finita e lui ha avuto paura di venire schiacciato": Nel loro podcast «Gurulandia» Fabrizio Corona e Marco Cappelli sono stati i primi, il 6 febbraio, a dire che Fedez e Chiara Ferragni si erano lasciati. Corona, come avete fatto «Intanto il podcast è ... ilgiornale

Fedez e Chiara Ferragni, la separazione scatenata da una lite su Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli «Lei ha visto un avvocato»: Il giorno dopo l'annuncio della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni (non confermata dai diretti interessati, ma data per certa da Dagospia e avallata da fonti vicine alla coppia) ... leggo