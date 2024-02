Chiara Ferragni da Fazio? Non è un caso | cos' è successo proprio 8 anni fa

Chiara Ferragni da Fabio Fazio, il Codacons: «Inaccettabile»

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Galeotto fu un verso della sua canzone "Vorrei ma non posto” e un cuore esibito durante una puntata di Che tempo che fa. Era il 2016 e a quei giorni si fa risalire la data ufficiale dell'inzio della relazione trae Fedez. Testimone Fabioche ora, a distanza di otto, si troverà nella situazione opposta: sarà infatti testimone della fine della storia d'amore dei Ferragnez intervistando questa volta lei che, secondo i beninformati, sarebbe stata mollata dal rapper. Il 3 marzo, infatti,sarà ospite dinella trasmissione Che tempo che fa sul Nove per confermare il Dago-scoop sulla fine del suo matrimonio con il rapper. Un matrimonio da favola al quale si era arrivati, racconta la biografia non autorizzata “Essere ...