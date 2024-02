“Chiara Ferragni da Fazio? Non è giusto A noi non veniva data la possibilità di andare in tv” | le parole di Wanna Marchi e Stefania Nobile

Chiara Ferragni da Fabio Fazio, il Codacons: «Inaccettabile»

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “C’è questo parallelismo fra, ma a noiladiin televisione? Assolutamente no”.si inseriscono nella questionedal momento che l’influencer è stata annunciata come ospite di Che tempo che fa il prossimo 3 marzo. Una scelta che perplime mamma e figlia, dal momento che l’imprenditrice è al centro di una delicata vicenda come quella del Pandoro gate su cui sta indagando la magistratura. E qui scatta il paragone con quanto avvenuto tempo addietro a loro due. “Non trovoquello che dice il Codacons – sequestriamo la puntata -, ma non trovo ...