Chiara Ferragni da Fazio il 3 marzo per annunciare la separazione da Fedez

Chiara Ferragni, Fabio Fazio la annuncia come ospite il 3 marzo a Che tempo che fa

Ferragnez ai titoli di coda. Per la coppia, fino a qualche mese fa più glamour dello showbiz italiano, non c'è un lieto fine. Nessun comunicato o di Chiara zione ... (leggo)

“Una persona l’ha consolata per bene”, Chiara Ferragni : scoop estremo. Proprio così, Davide Maggio lo rivela a Pomeriggio 5. Sembra quindi ufficiale la ... (caffeinamagazine)

Fedez e Chiara Ferragni, Roberta Bruzzone sul rapper: «Ha scaricato la moglie per salvare se stesso, non mi sorprende»: Nel corso della giornata di ieri, l’annuncio pubblicato da Dagospia riguardante la presunta rottura del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni ha rapidamente scatenato un vortice di speculazioni nel ... leggo

Il fantasma di Chiara alle sfilate milanesi: lontana dalla moda nell’anno più difficile: MILANO. Uno spettro si aggira per le sfilate milanesi ed è quello di Chiara Ferragni. Non un manifesto, ma semplice cronaca di queste giornate che hanno sempre visto negli ultimi anni l’influencer in ... laprovinciapavese.gelocal

"Chiara ormai è finita e lui ha avuto paura di venire schiacciato": Nel loro podcast «Gurulandia» Fabrizio Corona e Marco Cappelli sono stati i primi, il 6 febbraio, a dire che Fedez e Chiara Ferragni si erano lasciati. Corona, come avete fatto «Intanto il podcast è ... ilgiornale