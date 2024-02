Chiara Ferragni a Che tempo che fa | il colpaccio astuto di Fazio | ma Codacons diffida Nove | Senza contraddittorio chiediamo sequestro programma

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. Il rapper da domenica sarebbe andato via di casa

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Subito dopo l’indiscrezione della separazione trae Fedez, Fabioha fatto sapere che l’imprenditrice digitale sarà ospite di Cheche fa domenica 3 marzo sul canale. Non è chiaro se l’influencer parlerà della sua situazione sentimentale o dei problemi giudiziari che l

Quali sono gli ultimi numeri del business degli ormai ex Ferragnez? Ricostruire i valori economici degli affari di Chiara Ferragni da una parte e Federico ... (affaritaliani)

Milano, 23 febbraio 2024 – Tra il 1465 e il 1472, Piero della Francesca era impegnato in un lavoro che, nel corso dei secoli, diventò una delle sue opere ... (ilgiorno)

Fedez, è stata Chiara Ferragni a cacciarlo di casa: «In queste ore è tornato per parlarle»: Che possa trattarsi di una «pausa di riflessione» non è da escludere del tutto. Sempre stando al settimanale, Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero incontrati proprio nelle ultime ore per un ... leggo

Myrta Merlino si vendica: “Fedez Si è giocato la famiglia”: Durissimo commento di Myrta Merlino ai danni di Fedez dopo le voci di rottura tra il rapper e sua moglie Chiara Ferragni. La vendetta si serve fredda e allora ecco che Myrta Merlino ha atteso il ... donnaglamour

Crisi Ferragnez, parlano la madre di Fedez e la sorella di Chiara Ferragni: Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero lasciati secondo un'indiscrezione di Dagospia: il commento della madre del rapper e della sorella di lei. la7