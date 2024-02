Chi era Irene Camber, la campionessa olimpica più anziana: la vita e la leggenda

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ci ha regalato gioie, esultanze, sconfitte. Ci ha insegnato lo sport al femmine, fatto di conquiste e di fatiche.rimarrà alla memoria di chi seguiva alla radio le cronache delle gare olimpiche, ma non solo. Morta a 98 anni, dopo una lungaall’insegna dello sport, ora rimarrà icona di tante vittorie azzurre a livello mondiale. Fu prima medaglia d’oro della scherma azzurra al femminile ai Giochi Olimpici, ma fu anche pioniera delle donne in accademia: fu la prima donna laureata in Italia in chimica industriale. “Mio padre mi ha sempre detto che quello che importa non è vincere, ma vincere con onestà – diceva alcuni anni prima di morire in un’intervista a Federscherma – E non pensare che gli altri ti possano aiutare nella vittoria, sei tu che devi vincere”., chi era la ...