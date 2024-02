Chi è Nathaly Caldonazzo | dal Bagaglino al teatro fino ai reality

Nathaly Caldonazzo dalla Balivo, chi è la showgirl? Età, carriera, l'amore con Troisi, l'incidente che l'ha re

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il suo volto da anni è parte dello spettacolo italiano. Negli anni l’abbiamo vista sulle copertine, nei varietà e sui palchi dei teatri più importanti dello Stivale. Ma chi è? Chi èNata a Roma nel 1969,ha mosso i suoi primi passi da giovanissima nel mondo della moda tra Roma e Milano,alle prime apparizioni in televisione nel corpo di ballo dei principali varietà andati in onda tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, come Stasera Lino e Fantastico 10. Nel frattempo ottiene alcuni ruoli al cinema per importanti commedie italiane come Fratelli d’Italia di Neri Parenti nel 1989 e Paparazzi (1998) dello stesso regista. Ancora, negli anni ’90 entra a far parte del cast del ...

Nathaly Caldonazzo: «Quando ho conosciuto Troisi ero fidanzata, mi ha cercata come un matto. Sentivo il rumore metallico nel suo cuore»: «Ho conosciuto Massimo Troisi che ero veramente piccolina, 23 anni, in un ristorante romano. Lui era seduto lì, mi sembra con Massimo Lopez e Giovanni Benincasa. Mi ha guardata tutto il tempo. Ma a me ... leggo

Nathaly Caldonazzo: “Mio padre per concepirmi ha usato violenza, avrei preferito non saperlo”: La showgirl parte dagli albori, da quando ha emesso il suo primo vagito a Roma: "Nasco da una famiglia disastrata. Mio padre per concepire me, durante una litigata, ha usato della violenza, è una cosa ... fanpage

