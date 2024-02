Chi è il mago Gennaro Lillio, il presunto fidanzato di Maria Esposito

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 febbraio 2024 –, negli ultimi tempi, è tra i protagonisti della cronaca rosa per il gossip che lo indica comedi, attrice in Mare fuori. Noto anche con Jey Lillo è un giovane illusionista che ha partecipato anche all’ultima edizione di Tu sì que vales, lo show che vede in giuriaDe Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e la new entry Luciana Littizzetto. E secondo le ultime indiscrezioni e rumors sarebbe proprio lui il nuovo compagno dell’attrice. Dopo la fine della sua relazione con Antonio Orefice, collega sul set della fiction “Mare Fuori”,si starebbe frequentando da mesi conLillo, sebbene i due non abbiano mai confermato il legame. ...