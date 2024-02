Chi è Desirée Noferini, Virginia in “Un posto al sole”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Modella e attrice,è una dei protagonisti delle soap di maggior successo della Rai. Col passare del tempo è diventata sempre più nota al grande pubblico, grazie ai ruoli interpretati in “Unal” – in onda su Rai 3 – e nella soap daily di Rai 1, “Il paradiso delle signore”. Ma la sua carriera vede altri titoli ben conosciuti e il suo curriculum spazia e varia tra numerosi altri progetti. Il successo in “Unal” e “Il Paradiso delle signore”è entrata nel cast di “Unal” nel 2021, restando per due anni nel cast fisso. Proprio nel 2024, invece, abbiamo assistito al suo ritorno nelle vicende di Palazzo Palladini e, come immaginabile, non passerà per ...