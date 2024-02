Champions League | perché il Napoli ha l’EA7 sulla maglia e qual è il suo significato

Nel 2024-25 l'Italia può avere 7 squadre in Champions League: ecco perché

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 23 febbraio 2024) 2024-02-21 18:16:37 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notiziaserie A pervenuta in redazione: IlÈ un club 98 anni di storiaprofondamente radicato Sud Italia. Con lui visse il suo periodo di maggior splendore Diego Armando Maradona, icona e leggenda nel club e nella città. È un’entità molto particolare. Una delle caratteristiche attuali che li distingue dal resto delle squadre è il brand che veste ladel club. Dal 1978 ilha avuto diversi fornitori ufficiali di magliette. Puma È stato il primo brand a vestire i napoletani. Loro hanno seguito Endue in due fasi, Linea Time, Umbro, Lotto, Nike, Diadora in due fasi, Legea, Macron e Kappa in due fasi. Questo è stato quello che ha vestito il club fino al 2021. Da lì, a marchio atipico nel mondo dello ...