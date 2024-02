Cerro Maggiore, doppia spaccata notturna a colpi di tombino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 – Una prima “” con tentato furto, perché in cassa non era stato lasciato nulla, ai danni del negozio di calzature Millepiedi di via Carducci a, e poi un secondo tentativo, più o meno con lo stesso esito, ai danni del bar Sicilian Way, a poche decine di metri, dove sono stati prelevati solo pochi spiccioli: gli ignoti ladri sono entrati in azione poco dopo le 5 del mattino di oggi approfittando degli orari in cui questa zona diè deserta. Per trovare un oggetto adatto da utilizzare per sfondare la vetrina, i ladri non sono dovuti andare troppo lontano: prelevata la copertura di unlì vicino, infatti, non hanno dovuto fare altro che scagliare il pesante oggetto contro la ...